EK WIELRENNEN. Nederland is ook bij de meisjes junioren aan het feest, twee Belgen in de top tien

Ilse Pluimers is de nieuwe Europese kampioene bij de meisjes junioren. De Nederlandse haalde het na een late uitval in de slotronde en bleef nipt, vier seconden, een sprintend, uitgedund pelotonnetje voor. Haar landgenote Sofie van Rooijen behaalde een zilveren medaille, de Française Kristina Nenadovic moet vrede nemen met brons. De Belgische meisjes Julie De Wilde en Jade Lenaers werden vijfde en zesde.

98 meisjes verzamelden voor de eerste wegrit op het EK, om 9u trokken ze zich op gang, op het stadsparcours dat er spekglad bijlag door de vele regen. Veel valpartijen dus ook en het peloton brak al in de eerste ronde in verschillende stukken. Een kopgroep van 27 scheidde zich af, onder hen ook drie landgenotes: Julie De Wilde, Jade Lenaers en Glorija van Mechelen.

Na een geanimeerd koersverloop, met tal van aanvallen, en helaas ook veel valpartijen, waagde ook Julie De Wilde haar kans in het slot. Ze sprong weg, maar gleed uit in een bocht, net voor het teamhotel van de Belgen waar ook enkele leden van de staf net aan het supporteren waren. Bondscoach Sven Vanthourenhout legde haar ketting op en gaf haar een duwtje in de rug. De Wilde kon opnieuw de aansluiting maken vooraan, maar het had krachten gekost.

In de slotronde versnelde Ilse Pluimers, de Nederlandse ploeg verrichte perfect afstoppingswerk. De Franse meisjes probeerden wel het kleine gaatje te dichten, maar slaagden er niet in. Pluimers bleef voorop en pakte het goud.