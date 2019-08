Vrachtwagen met 210 varkens kantelt tegen huizen en verplettert wagen

In het centrum van Koolskamp (in de buurt van Roeselare in West-Vlaanderen) gebeurde donderdagnacht een spectaculair ongeval met een varkenstransport. In een beruchte bocht in de Lichterveldsestraat kantelde een vrachtwagen met 210 varkens op een geparkeerde wagen. Ook twee huizen liepen schade op. Dertien varkens hebben de klap niet overleefd.

Het ongeval gebeurde rond 3.45 uur toen een vrachtwagen van een firma uit Wingene met 210 varkens onderweg was naar het slachthuis in Tielt. In een bocht in het centrum van Koolskamp raakte het gevaarte uit evenwicht en kantelde het op zijn zij. De vrachtwagen ramde een lantaarnpaal en viel op een geparkeerde Mercedes. Van twee huizen raakten de gevels, de ramen en dakgoot beschadigd.

De bewoners die de klap hoorden, snelden naar buiten en zagen een vijftigtal losgebroken varkens door de straat lopen. Samen met medewerkers van de transportfirma en de brandweerpost van Ardooie konden ze dieren samendrijven. Ze werden overgeladen in een andere vrachtwagen, net als de varkens die nog in de gekantelde vrachtwagen zaten. In totaal zijn 13 dieren ter plaatse gestorven. De anderen werden overgebracht naar het slachthuis waar een veearts hen zou controleren.

Ondertussen kwam een gespecialiseerde takelfirma ter plaatse om de vrachtwagen recht te trekken. Een klus die vlot verliep en om 6.45 uur geklaard was. De Mercedes die onder de truck zat was volledig verpletterd. Voor de eigenaar was het al zijn derde auto die sneuvelde door ongevallen in de straat.