Luxelabel Off-White is verkocht aan webshop Farfetch

Het Italiaanse modelabel Off-White, dat onder de creatieve leiding staat van ontwerper Virgil Abloh, is verkocht. Het overkoepelende moederbedrijf New Guards Group is voortaan in handen van de beroemde webshop Farfetch. Dat meldt de e-tailer in een persbericht, opgepikt door modesite Business of Fashion.

De licentieovereenkomst van het merk werd geregeld voor een bedrag van 675 miljoen dollar, omgerekend zo’n 602,8 miljoen euro. Dat staat te lezen in de officiële aankondiging van de holding, die ook andere streetstyle merken zoals Heron Preston en Palm Angels in zijn portefeuille heeft.

Foto: Isopix

Volgens de New Guards Group past deze overname “in de strategie van de webwinkel om investeringen te realiseren in bedrijven die de huidige strategie versnellen en versterken.” Farfetch biedt kleding en accessoires van meer dan zevenhonderd boetieks wereldwijd aan. Off-White, in 2012 opgericht door Virgil Abloh, is een van de tien best verkopende luxelabels op de site.