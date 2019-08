Italiaanse astronaut installeert Belgisch experiment in ruimtestation ISS

Een Italiaanse astronaut van het Europese Ruimtevaartbureau ESA moet later op de dag een co-Belgisch experiment op het vlak van vloeistoffenmechanica installeren in het Internationaal Ruimtestation ISS, zo heeft het Belgisch “wetenschappelijk vluchtleidingscentrum” B.USOC, dat een belangrijke rol in het experiment speelt, bekendgemaakt.

Luca Parmitano, die aan zijn tweede missie bezig is, moet met name het RUBI installeren in de Europese Columbus-module van de spacemeccano. Het experiment is op 25 juli vanop Cape Canaveral met een onbemande Dragon-capsule naar het ISS gelanceerd.

RUBI (Multiscale Boiling experiment) is een vloeistoffenmechanica-experiment dat de basisprincipes van het koken van vloeistoffen bestudeert. Het zal de verschijnselen van faseovergang en warmteoverdracht tijdens de verdamping van vloeistoffen nagaan, zowel op microscopische als op macroscopische schaal. Het voornaamste bestanddeel van RUBI is een cel ingevuld met een vloeistof dat door thermo-elektrisch effect kan opgewarmd en afgekoeld worden. Het kookproces start door middel van een laser op een met metaal beklede, glazen hittebron. Daarna maken hogeresolutiecamera’s beelden van de vorming en groei van dampbellen in zowel het zichtbaar als infrarood spectrum.

Op Aarde ontstaan er, omwille van de zwaartekracht, slechts kleine bellen die zich snel van de opgewarmde oppervlakte losmaken, waardoor andere fysieke effecten niet waar te nemen zijn. Wetenschappers willen hun numerieke modellen van het kookproces efficiënter maken via een reeks testen in microzwaartekracht en overeenkomstige referentietesten op Aarde. In de toekomst zouden deze testen kunnen leiden tot meer efficiënte en milieuvriendelijkere huishoudelijke apparaten (kookapparatuur, radiatoren) en warmtewisselaars bestemd voor industriële fabricageprocessen, zegt het B.USOC.

RUBI, van industriële zijde ontwikkeld en gebouwd door Airbus Defence and Space, is een internationaal project onder coördinatie van de Technische Universiteit van Darmstadt. Een team van Pierre Colinet van de ULB is lid van het wetenschappelijk team en betrokken bij de ontwikkeling van RUBI. De Belgische ploeg doet onderzoek op het gebied van vloeistoffenfysica en meer bepaald naar verdamping en kookprocessen in microzwaartekracht

Het experiment moet terechtkomen in het FSL-laboratorium in Columbus, dat precies bestemd is voor vloeistoffenfysica.

Het B.USOC is verantwoordelijk voor de infrastructuur van FSL. Het was betrokken bij de voorbereiding van RUBI en verzekert ook, in samenwerking met de wetenschappelijke teams, de uitvoering van het experiment.

De kiemen van dit Belgisch “wetenschappelijk vluchtleidingscentrum”, gevestigd in het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie in Ukkel, zijn gelegd tijdens de vlucht van en onder impuls van Belgisch astronaut Dirk Frimout.