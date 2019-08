Kerkhofs en Muzzillo bouwen feestje bij Toeternietoe

Hasselt-Centrum

Hasselt - Met om 19 uur een aanloopje door Marc Dupont en Johny Briers, twee Limburgse Scottish Bagpipers, bouwde het zomerfestival van Toeternietoe andermaal een knallend feest op de binnenkoer van de Blauw Nonnen. De verantwoordelijkheid voor al die feestvreugde lag bij Danny Kerkhofs en Stefania, bijgestaan door Lou Muzzillo.

Doedelzakspelers in Hasselt. Dat hoor je niet alle dagen maar in de Maastrichterstraat speelden Dupont en Briers op originele Schotse doedelzakken enkele bekende melodietjes ter opwarming van het publiek. Het grotere werk was weggelegd voor Danny Kerkhofs en Stefania, sfeermakers bij uitstek. Deze keer lieten Danny en Stefania zich bijstaan door een ‘oude rot’ in de Genkse muziekscène: Lou Muzzillo. Lou stamt nog van uit de tijd van The Foottappers uit Winterslag en The Robots (1963-1966) maar heeft muziek in de genen als geen ander. Geen noot heeft Muzzillo ondertussen verleerd en als hij gitaar speelt dan luistert iedereen. De eerder toevallige aanvulling op het duo Danny-Stefania mocht dan ook terecht een succes worden geheten, een stelling waar heel het publiek het grondig mee eens was.

De Toeternietoe-avond met dit drietal op de planken werd dan ook meteen een top-avond genoemd met onophoudelijk dansen, zingen en lachen.