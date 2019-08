Werken in OC De Vranken

Herent

Pelt - In de nochtans druk bezette OC De Vranken op het Herent staan er dit jaar in juli en augustus geen feestjes of vergaderingen gepland. Reden: de zaal en de aangrenzende cafetaria krijgen een serieuze opfrisbeurt.

In de grote zaal wordt een nieuwe vloer gelegd en de muren krijgen een nieuw likje verf. De cafetaria wordt nog grondiger aangepakt: helemaal gestript om daarna een volledig nieuwe toog, bijkeuken, vloer, plafond en meubilair te krijgen. De bestuursleden van OC De Vranken zijn, samen met enkele vrijwilligers, dus druk in de weer in deze vakantiemaanden om alles op tijd klaar te hebben tegen 1 september. Dan kan er weer volop gefeest worden in de zaal van ’t Hènt!