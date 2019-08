Oproep om op dag begrafenis Belgische vlag uit te hangen: “Als eerbetoon aan onze Kleine Koning”

Aalter - De betreurde Bjorg Lambrecht wordt dinsdag in zijn geboortedorp Knesselare begraven. Een dag later zal de derde rit van de BinckBank Tour, met start en aankomst in Aalter, volledig in het teken staan van de jonge wielrenner. Dorpsgenote Nancy Van Parys roept ondertussen op om begin volgende week Belgische vlaggen aan de gevels te hangen.

De begrafenis van wielrenner Bjorg Lambrecht vindt plaats op dinsdag 13 augustus om 11 uur in de Sint-Wilibrorduskerk van Knesselare. Om de ongetwijfeld vele rouwenden een kans te bieden de uitvaart mee te volgen, wordt een groot scherm geïnstalleerd op het dorpsplein, voor de kerk. Daartoe wordt het centrum van Knesselare verkeers- en parkeervrij gemaakt. Er is parkeermogelijkheid in de Kerkstraat, op de weide naast het Hemelrijkpark op ongeveer driehonderd meter van het dorpsplein. De politiediensten zullen het verkeer begeleiden naar de parkeerplaats.

Foto: Karel Hemerijckx

Derde rit BinckBank Tour

Een dag later, op woensdag 14 augustus, staat in en rond Aalter de derde rit van de BinckBank Tour op het programma. Uiteraard zal ook die dag volledig in het teken staan van Lambrecht. Een eerste officieel moment staat gepland een kwartier voor de start aan het Aalterse gemeentehuis, om 12.15 uur. “De supportersclub van Bjorg zal dan een hulde brengen, ook de familie van Bjorg is uitgenodigd”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Daarna zal Lotto Soudal, de ploeg van Bjorg, de voorlinie vormen van het peloton.”

Een tweede huldiging volgt aan de kerk van Knesselare. “Daar zullen de ploegdirectie en minister Pieter De Crem (CD&V) bloemen overhandigen aan de supportersclub om op het graf van Bjorg te leggen. Ik sluit niet uit dat ook het peloton bij de passage omstreeks half twee er stil staat, maar daar beslissen wij niet over”, aldus De Smul. “Hoe moeilijk het ook zal zijn, het wordt een sportief topgebeuren waarbij we het evenwicht zullen moeten vinden tussen sereniteit en feest. Zo’n koers kan een manier zijn om troost te vinden bij elkaar.”

Vlaggen

De Knesselaarse Nancy Van Parys doet samen met de supportersclub van Bjorg een oproep aan alle inwoners van Aalter en Knesselare om van maandag 20 uur tot woensdagavond de Belgische driekleur uit te hangen. Van Parys woont in de Kloosterstraat, de straat waar Bjorg met zijn familie woonde. “Dit als eerbetoon aan onze Kleine koning”, zegt ze.

Het lichaam van Lambrecht kan zaterdag en zondag gegroet worden in het funerarium van Knesselare. Een begrafenisondernemer zal vandaag het lichaam opbaren, na de repatriëring uit Polen.