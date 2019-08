Magnus zet Norma op pole

Circuit Zolder is helemaal klaar voor Vlaanderens Mooiste in de autosport, de 24 Uur van Zolder. De grid is aardig gevuld met 41 auto’s. Aan het stuur een leuke mix van onze nationale top, gemengd met pure amateurs waarvoor dit dé afspraak van het jaar is. De jonge Gilles Magnus (19) won het eerste gevecht en zette zijn Norma gisteren op pole. De echte battle begint zaterdag om 16 uur.