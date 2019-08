Hasselt gaat op zoek naar een nieuwe centrummanager, want per 1 november stapt Christiaan Kastrop op. “Onze ambitie is bij de vijf toplocaties voor winkels in Vlaanderen te blijven. De strijd met pakweg Leuven, Mechelen en Kortrijk willen we zeker winnen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).