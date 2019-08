KRC Genk blijft nog in het ongewisse, wanneer nieuwkomer Patrik Hrosovsky (27) voor het eerst kan meetrainen achter de Luminus Arena. De aanvoerder ging met Viktoria Plzen met 1-0 onderuit tegen Antwerp. Sleept de Great Old die nipte voorsprong donderdag over de streep, dan staat Hrosovsky ’s anderdaags in Genk. In het andere geval wordt het 30 augustus. Wij trokken naar de Heizel om de nieuwe Genkse sterkhouder een eerste keer live aan het werk te zien.