Ook KBC-topman opent aanval op spaarboekjes

Themabeeld Foto: An Nelissen

Na het pleidooi van ING-topman Erik Van Den Eynden om de wettelijke minimumrente op het spaarboekje te verlagen, heeft ook KBC zich donderdag in het debat gemengd.

CEO John Thijs vroeg zich af waarom de overheid spaarboekjes nog fiscaal bevoordeelt, via de vrijstelling van de roerende voorheffing tot 980 euro intresten. “Men bevoordeelt een product dat verlieslatend is, waarbij de klant aan koopkracht verliest. Waarom niet het sparen stimuleren voor om het even welk spaarproduct? Dan kan de klant vrij kiezen.”

De banken verliezen momenteel geld aan het spaarboekje. Er is de negatieve depositorente bij de ECB (-0,40 procent) en de bankentaks, terwijl er aan de andere kant wel een minimumvergoeding van 0,11 procent op spaargeld moet worden uitgekeerd. “Puur economisch is het pleidooi van ING om de spaarrente te verlagen dus zeker verantwoord”, aldus Thijs.

Maar het verlagen van de spaarrente ligt commercieel én politiek erg moeilijk. En dus hoopt de KBC-topman dat het debat kan worden gevoerd over de fiscale behandeling van spaargeld. “Ik stel voor dat de politici de zaken zouden herbekijken, bijvoorbeeld door een vrijstelling op de roerende voorheffing uit te breiden naar alle spaarproducten, bijvoorbeeld beleggingsfondsen.”

Thijs beklemtoonde niet te pleiten voor minder sparen. Maar de klant zou vrij moeten kunnen kiezen, zonder fiscale bevoordeling van een product met een negatief rendement, luidde het.