België staat in de finale WK korfbal na nipte zege tegen Taiwan, Nederland is opnieuw de tegenstander

De Belgian Diamonds hebben zich donderdag geplaatst voor de finale op het WK korfbal in het Zuid-Afrikaanse Durban. De Belgische korfballers versloegen in hun halve eindstrijd Taiwan met 20-19. In de finale wacht meervoudig titelhouder en topfavoriet Nederland, dat in de andere halve finale China versloeg met 27-12.

De Belgen zijn nog ongeslagen op het WK na zeges in de groepsfase tegen Slovakije (34-12), Hong Kong (38-7) en Engeland (27-13). In de knock-outfase gingen vervolgens Hongarije (27-6) en Tsjechië (27-10) voor de bijl.

Vier jaar geleden werden de Belgen in de Lotto Arena in Antwerpen tweede op het WK, na verlies in de finale tegen het onvermijdelijke Nederland. Op de recente grote kampioenschappen waren de resultaten minder (brons op de Wereldspelen en een vierde plaats op het EK in 2018).

De finale is voorzien voor zaterdag. Sinds het eerste WK in 1978 won Nederland negen van de tien gespeelde edities. België is het enige land dat de Nederlanders een keer kon verslaan in de finale, in 1991.