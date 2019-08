Belgische Instagramster komt bijna om na botsing met step

Gaelle Van Pottelsberghe (27) leerde woensdag een belangrijke les: altijd een helm dragen in het verkeer. De populaire Instagramster, beter bekend als Gaelle VP, raakte op het Stephanieplein in Brussel betrokken bij een verkeersongeluk. Terwijl ze daar op haar step reed, werd ze frontaal aangereden door een auto. Het voertuig respecteerde haar voorrang niet.

Van het ongeval zelf herinnert Van Pottelsberghe zich niet veel. “Een zwart gat”, zegt ze. “Ironisch genoeg had mijn man me net daarvoor nog op het hart gedrukt voorzichtig op de weg te zijn.” Vanop haar ziekenbed stelde Instagramster haar fans al gerust. “Alles is ok, mijn goeie ster heeft me gered”, schreef ze. Ze komt er zonder breuken vanaf, al heeft ze enkele kwetsingen en “regelmatig hoofdpijn”.

Ze drukte haar volgers nog op het hart om altijd een helm te dragen in het verkeer. “Al zijn andere mensen in fout, zorg dat jij veilig bent. Dat is zo belangrijk. Ik heb bijzonder veel geluk gehad.” Hopelijk vindt haar boodschap gehoor.