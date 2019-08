Het briefje dat Remco Evenepoel extra kracht gaf voor Europese titel

Verbluffend was het, de manier waarop de nog altijd maar 19-jarige Remco Evenepoel de tegenstand wegblies op het EK tijdrijden in Alkmaar. De youngster uit Schepdaal haalde extra kracht uit een briefje dat hij zelf aan zijn opwarmingsblad had geplakt. “Get those stars, for even bigger stars!” Pak die sterren, voor nog grotere sterren. Zijn krachttoer werd een hommage aan de deze week overleden Bjorg Lambrecht en Evenepoels ex-ploegmaat Stef Loos.