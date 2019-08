Een 18-jarige man riskeert een opsluiting van acht maanden met uitstel voor een inbraak in een lunapark tijdens de kermis in Munsterbilzen op 2 juni van dit jaar. De tiener werd op heterdaad betrapt door de kermisuitbater.

