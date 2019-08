Gwyneth Paltrow gaat na één jaar huwelijk eindelijk samenwonen

Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk zijn van plan om deze maand na één jaar huwelijk eindelijk bij elkaar in te trekken. De actrice en de regisseur deden dit niet eerder, omdat ze hun kinderen allebei eerst wilden laten wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Na één jaar huwelijk is het voor Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk eindelijk zover. Het koppel gaat samenwonen. Oorspronkelijk kozen ze ervoor om apart te blijven wonen om hun kinderen uit hun vorige huwelijken niet te veel te belasten. In een interview met Instyle bevestigt de actrice nu dat het koppel ten slotte toch de grote stap gaat wagen.

“Mijn leven als getrouwde vrouw bevalt mij enorm. Ik adoreer mijn echtgenoot. Hij is briljant en buitengewoon aardig. Hij is mijn gelijke. Het voorbije jaar hebben wij de tijd genomen om alle familieleden te laten wennen aan de nieuwe gezinssituatie en het stof te laten overwaaien. Tegen het einde van deze maand gaan we samenwonen,” verduidelijkte Gwyneth Paltrow.

Hoewel ze één jaar lang niet in hetzelfde huis woonden, probeerden de actrice en de regisseur wel zoveel mogelijk tijd samen door te brengen. Aan de Britse krant The Times vertelde Gwyneth Paltrow dat ze elke week vier nachten in hetzelfde huis sliepen en de overige drie nachten met hun eigen kroost in hun eigen huis spendeerden.