Terug van weggeweest: de ketting rond je heupen

In de wereld van de Bollywood zijn ze nooit weggeweest, maar nu duiken heupkettingen ook weer op de catwalks van topontwerpers op. Zo draag je ze in stijl.

Christina Aguilera in 1999 Foto: ISOPIX

Op het einde van de nineties en in het begin van het nieuwe millennium waren heupkettingen hot. Sterren onder wie Christina Aguilera en Jennifer Lopez droegen ze vaak als subtiel sieraad om hun strakke, blote buik te accentueren. Anno 2019 zijn de juweeltjes helemaal terug dankzij enkele modehuizen.

De blote buik is niet per se een vereiste. Het Franse modehuis Chanel stuurde een model met een fonkelende ketting op de catwalk, die gedragen werd op de rok van een leren ensemble. Bij het Britse Alexander McQueen herinterpreteren ze de heupketting meer als een accessoire voor in de taille, met extra kettingen rond de schouders voor een harnasachtig effect. Het Spaanse Paco Rabanne knipoogt dan weer naar Bollywood en zigeuners met gouden kettingen en dito gouden plaatjes die rond je middel kunnen bengelen.

Zelf dragen? Denk dan niet te functioneel. Een riem met kettingen eraan is praktisch, maar dat is niet waar de ontwerpers op mikken. De ketting kan helemaal voor de show gedragen worden. Een exemplaar naar keuze staat bohemien op een lange rok. Draag het in combinatie met een powersuit en je look krijgt een vrouwelijke toets.