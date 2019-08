Jeep met Nederlands gezin stort in ravijn in Antalya: vader sterft, vrouw en kinderen gewond

Ze hadden er lang naar uitgekeken. Het echtpaar Ruud en Franny en hun twee kinderen genoten dan ook met volle teugen van hun welverdiende vakantie in het Turkse Alanya, na een jaar hard werken en goed hun best doen op school. Maar wat een ontspannen zomer had moeten worden, eindigde in een drama nadat hun jeep in een ravijn stortte. Vader Ruud overleefde het niet.

“Met bosjes gaan ze dagelijks de bergen rondom Alanya in. Toeristen die naar de populaire Turkse badplaats gaan, boeken vaak ter plaatse een trip met een jeepsafari. Makkelijk, goedkoop en snel. Maar zeker niet veilig. Voor de 46-jarige Ruud uit IJsselstein liep de dagtrip dan ook fataal af toen de omgebouwde Fiat-minibus waarin hij met zijn vrouw en twee kinderen zat van de weg raakte en zo’n twintig meter naar beneden viel.

Op foto’s van vlak na het ongeluk, toen de gewonden en de overleden Ruud uit het ravijn weer omhoog waren gehaald, is te zien dat de klap enorm moet zijn geweest nadat de chauffeur – volgens Turkse media – de macht over het stuur verloor.

Bebloede toeristen, vanwege het warme weer luchtig gekleed, worden verzorgd door medisch personeel dat in allerijl is opgetrommeld. De gewonden zitten verdwaasd naast de jeep en sommigen zijn in shock.

De verwondingen zijn over hun hele lichaam, maar vooral de hoofden zijn hard geraakt omdat de jeep ondersteboven in de gapende kloof terechtkwam. De Nederlander zou volgens Turkse media met zijn hoofd tegen de grond zijn geslagen, wat hem fataal is geworden.

Vier zwaargewonden

De jeepsafari’s zijn te boeken op elke hoek van de straat in het gezellige Alanya. In veel gevallen worden ze aangeboden door Russische ondernemers, omdat Alanya zeer populair is bij hun landgenoten.

Ook de familie uit IJsselstein boekte de trip daar. De omgebouwde auto, een gele met rode stijgbeugels, was dinsdag rond 15 uur ’s middags op weg naar het 400 meter hoog gelegen Sapadere Canyon. ‘Laten we op avontuur gaan’ valt nog te lezen op het wrak, nadat het voertuig van een klif ongeveer twintig meter in de afgrond was gecrasht.

Naast de gewonde Nederlandse echtgenote en hun twee kinderen, moesten ook twee Russen en twee Litouwers naar het ziekenhuis worden vervoerd. Evenals vier Turken, onder wie de bestuurder. Vier gewonden zouden er slecht aan toe zijn, maar het is onduidelijk of de Nederlanders daartoe ook behoren.

Risico’s

Hoe gevaarlijk is het om voor een habbekrats zo’n reisje de bergen in te maken? Beelden die op internet zijn te vinden, en die zijn gemaakt door vakantiegangers, tonen dat er prachtige natuur is te zien, met watervallen, hoge bergtoppen en gapende dieptes.

Maar ook dat veel bestuurders niet bepaald voorzichtig rijden, overal inhalen, ook in bochten waar weinig zicht is, en zo onverantwoorde risico’s nemen voor de toeristen die ze – onbeschermd – in hun achterbak hebben. De 25-jarige Turkse chauffeur Nazmi K. is dan ook aangehouden nadat hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen was behandeld.