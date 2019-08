Zware aardbeving schrikt zuidwesten van Turkije op

Een zware aardbeving heeft donderdagmiddag het zuidwesten van Turkije opgeschrikt. Volgens Turkse bron had de beving een magnitude 6.

Het Amerikaanse Geofysisch Instituut (USGS) gewaagt van een beving met magnitude 5,8 die zich om 13.25 uur Belgische tijd op 8 km ten oostzuidoost van Baklan heeft voorgedaan. Het epicentrum bevond zich op 10 kilometer diepte.

De schok was tot in de 185 kilometer verder gelegen badplaats Antalya te voelen. Zender CNN Türk berichtte dat mensen in paniek de straat zijn opgerend. Er zijn geen berichten over eventuele slachtoffers. Wel liepen meerdere huizen schade op, en werden er twee verwoest, bericht zender NTV. Turkije geldt als gevaarlijk wat betreft aardbevingen.