Premier League morgen van start: City en Liverpool favoriet, vuurdoop voor Trossard

In Nederland zijn ze er vorige week al aan begonnen, dit weekend rolt de bal ook op de Franse en de Engelse velden. Liverpool is samen met Manchester City opnieuw de uitgelezen titelfavoriet, The Reds openen vrijdag het nieuwe Premier League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Norwich. Samen met Premier League-kenner Tom Barclay van The Sun blikken we vooruit naar wat de grootste competitie ter wereld te bieden heeft.