Millennials zijn de eenzaamste generatie ooit

Millennials, dat zijn mensen geboren tussen 1980 en 2000, hebben weinig vrienden. Zo’n 25 procent van hen heeft zelfs geen enkele vriend(in), zo blijkt uit een studie van het Britse bureau voor marktonderzoek en gegevensanalyse YouGov. Dat maakt van hen de eenzaamste generatie aller tijden.

Ondanks het feit dat millennials constant online met elkaar verbonden zijn, heeft een nieuw onderzoek van YouGov aangetoond dat deze groep mensen de eenzaamste generatie ooit zijn. De studie, waarvoor meer dan 1.200 Amerikaanse volwassenen van 18 jaar en ouder werden ondervraagd, legt een duidelijk verband bloot tussen millennials en een geïsoleerd bestaan.

Ruim 30 procent van de ondervraagde millennials zei dat ze zich altijd of vaak eenzaam voelden. Bij babyboomers, geboren tussen 1946 en 1964, is dat ‘slechts’ 15 procent en bij Generatie X, geboren tussen 1961 en 1980, is dat 20 procent. Kortom: ouders van millennials hebben een actiever sociaal leven dan hun kinderen.

Vrienden maken

Nog zorgwekkender is dat een kwart van de millennials zegt dat ze geen kennissen hebben, 22 procent zegt dat ze geen goede vrienden hebben en 30 procent geen beste vrienden. Het onderzoek ging ook dieper in op de oorzaak hiervan. De ondervraagden hadden vooral moeilijkheden om vrienden te maken.

De redenen hiervoor variëren van verlegenheid tot een gebrek aan hobby’s en interesses die hen in contact kunnen brengen met andere mensen. Meer dan een kwart (27 procent) gaf aan dat ze “vrienden nodig hebben”. Verder verwijst het onderzoek naar een andere studie van de Universiteit van Pennsylvania, die toespitst op het effect van sociale media. Daarin wordt een verband gelegd tussen het gebruik van sociale media en verminderd mentaal welzijn.

Jeugdvrienden

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. De studie toont aan dat veel millennials erin slagen om hun jeugdvrienden te behouden. Zes op de tien van de ondervraagden zeiden dat ze nog steeds contact hebben met ten minste één schoolvriend. Zo’n 34 procent is nog steeds bevriend met medestudenten die ze leerden kennen op de hogeschool of universiteit.