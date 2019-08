Deputatie herbevestigt vergunning voor uitbreiding Remo

Houthalen-Helchteren -

De bestendige deputatie heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van het Remo-stort in Houthalen herbevestigd. Volgens gedeputeerde Inge Moors (CD&V) kan daardoor de verwerking en recyclage van afval in Limburg gegarandeerd blijven. Gust Feyen van de Limburgse Milieukoepel zegt in een reactie dat de beslissing niet geldt omdat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) door de Raad van State geschrapt is.