Is topmodel Bella Hadid weer vrijgezel?

De geruchten doen de ronde dat het Amerikaanse topmodel met Nederlandse roots Bella Hadid opnieuw single is. Zij gaf haar relatie met de Canadese zanger van The Weeknd vorig jaar een tweede kans, maar nu zou die voor een tweede keer zijn gestrand.

In april 2018 besloten Bella Hadid (22) en Abel Tesfaye (29), zanger van The Weeknd, om hun relatie een nieuwe kans te geven. Volgens E! News blijkt die nu weer mislukt. De entertainmentsite weet naar verluidt van bronnen dicht bij het koppel dat de twee zich mentaal en fysiek op totaal verschillende plaatsen bevinden.

Ze zouden de laatste tijd veel ruzie gemaakt hebben en heel uiteenlopende schema’s hebben. Hadid focust zich op de aankomende modeweken in september, Tesfaye op zijn nieuwe muziek en acteerdebuut. Maar er is hoop. De ingewijden vermoeden dat de twee contact gaan houden en hun relatie in de toekomst voor een derde keer gaan proberen. Geen van beide sterren heeft al gereageerd op de geruchten rond hun split.

Hoe het (her)begon

De sterren werden voor de eerste keer een koppel in 2015. Hun relatie hield anderhalf jaar stand. Net na de breuk, in november 2016, liep zij een modeshow voor Victoria’s Secret. Hij stond op hetzelfde moment op de catwalk te zingen. Er werd toen veel geschreven over de kille blik de ze hem toewierp.

Hadid werd na de breuk gelinkt aan basketbalspeler Jordan Clarkson, terwijl Abel een relatie begon met popster Selena Gomez. Maar ook die relaties sneuvelden en volgens de Amerikaanse roddelpers brachten Hadid en Tesfaye daarna weer veel tijd met elkaar door.

Single zus

Bella is trouwens niet de enige Hadid die weer als vrijgezel door het leven zou gaan. Modeblad Elle schrijft dat haar oudere zus Gigi (24) uit elkaar is met ex-One Direction Zayn Malik. Ook zij gaven hun relatie vorig jaar een tweede kans en zouden nu weer elk hun eigen weg gaan. Haar weg lijkt volgens de roddelpers uit te komen bij Tyler Cameron, een kandidaat van de Amerikaanse The Bachelorette. De twee zijn al meerdere keren in elkaars gezelschap gesignaleerd en ooggetuigen vinden de dates “heel echt” overkomen.