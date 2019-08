Oogstfeesten in Alken lokken 20.000 mensen naar het Eikenbos

Sint-Joris

Alken - De zeventiende editie van de Alkense Oogstfeesten op zondag 4 augustus zal herinnerd worden als zonnig, druk, divers, spectaculair en budgetvriendelijk. De organisatoren kunnen terugblikken op een weergaloos bezoekersaantal en veel positieve reacties.

De gezelligheid aan het Eikenbos in Alken, ver weg van de huizen, écht in het groen, liet je wegdromen, liet je zweven, liet je onthaasten. Op de eerste zondag van augustus kleedde vzw Vrienden van het Belgisch trekpaard de weide rond dit bos in met de focus op het Belgisch trekpaard en oude ambachten. Eigenaar van de landbouwgrond, Ludo Berden, zaaide weer zonnebloemen, korenbloemen, plantte aardappelen, creëerde een vijver voor het Oogstfeestbos en liet 5.000 kg graan leveren voor een landelijk blotenvoetenpad. Passie drijft hem voort om te blijven verbazen.

“Wij feestten op zondag zoals boeren na de oogst dit het beste kunnen: groots, eerlijk en uitbundig. Het was een waar plattelandsfeest met Limburgse gezelligheid, fantastische folklore, grote kampioenschappen en veel gratis kinderanimatie", vertellen een fiere Pieter Berden en Stefan Colemont, voorzitter en bestuurslid van de organisatie.

Het blotevoetenpad, boomstamklimmen, springkastelendorp, huifkartochten en ritjes onder zadel, op de slee of het vliegend tapijt waren zeker de favorieten.

De grote (paarden)kampioenschappen blijven echter een grote hap uit het programma. Dierenliefhebbers van over heel het land en daarbuiten kwamen naar het Eikenbos in Alken afgezakt om mee te dingen in provinciale en nationale wedstrijden.

Prijskamp Belgisch trekpaard

De kampioenstitel van de prijskamp van het Belgisch trekpaard werd opgeëist door de vierjarige Collet van 't Sparrenhof (v. Matteo van 't Rietenhof) van Dominique Van Riet uit Londerzeel.

Bij de jeugd waren de titels voor:

Hengstveulens 1 jaar: Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant (v. Gamin van de Lindehoef), eig: Van Riet Dominique, Londerzeel

Merrieveulens 1 jaar: Aliss van 't Groenenbroek (v. Matteo), eig: Beullens Frans en Monique, Ranst

Merries 2 en 3 jaar: Fleur van 't Hengelhof (v. Tibo van Luchteren), eig: Fam. Smeers Jos en zn, Houthalen

Internationaal kampioenschap boomslepen

In samenwerking met Paardenkracht in het Boslandschap (vzw De Winning uit Lummen) vond op de terreinen ook een internationaal kampioenschap boomslepen met trekpaarden plaats. Een prachtig parcours stelden voerman en trekpaard op de proef om hun oude ambacht te demonstreren. Dirk Zöll uit Duitsland met Lucky werd kampioen op deze unieke arena in het slepersdorp.

Oude ambachten – machines in werking

Aangespannen trekpaarden dorsten, pikbonden en ploegden. Bestuurslid Paul Grauls hielp met het ambachtelijk rooien van de aardappelen. Oude ambachten kwamen tot leven: hondenkar, dorser, hoefsmid, kantkloster, stoelenvlechter, molenaar ... Nieuw dit jaar was de kolossale meiboom op weide 2 en de inkleding van ’t Pannenkoekenhuisje. Ook de dorsmachine uit 1954 had een ereplaats op de ambachtenweide.

Shows en spektakel

Ook de hondenliefhebbers kregen spek voor hun bek. In samenwerking met diverse verenigingen genoten bezoekers van dogdance, schapendrijven en demo’s van diensthonden. Stal Ter Koze verzorgde een showring met pas de deux, Spaanse dressuur, rolstoelmennen … Diverse paarden-, schapen- en geitenrassen waren aanwezig op de weide.

Bob’s Country Band, huisband sinds 2010, sloot de dag live af in de grote feesttent nadat de laatste weergaloze show van de Gipsy Horses Rodeo Association honderden kijklustigen naar hun showring lokten.

Volgend jaar belooft de organisatie er weer te staan met nieuw spektakel, op zondag 2 augustus 2020. Ze bedankt van harte haar vrijwilligers en partners voor een memorabele 17de editie.