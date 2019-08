Lidl legt flamingo-nuggets in de rekken

Fans van flamingo’s kunnen hun oven alvast voorverwarmen. De Duitse supermarktketen Lidl pakt in het diepvriesvak uit met nuggets in de vorm van de dieren, maar dan wel met kippenvlees.

Flamingo’s zijn al jaren gegeerd onder de hipsters en influencers. Van opblaasspeelgoed tot een print van de roze vogels op kleren: de sierlijke dieren zijn alomtegenwoordig. Nu kun je ook miniatuurversies - weliswaar niet in het roze, maar in het goudbruin - in de oven schuiven. Lidl heeft immers nuggets gemaakt in de vorm van flamingo’s. De inhoud bestaat uit klassiek kippenvlees.

Voor een doosje van 475 gram nuggets betaal je 2,49 euro. Daarin zitten ook twee dipsausjes: een zoetzuur en eentje met currysmaak. Het mindere nieuws: de flamingo’s liggen sinds 17 juni in de winkels, maar de meeste zijn al gaan vliegen. Voor wie op een feestje wil uitpakken met deze nuggets, wordt het zoeken in het diepvriesvak. De nuggets zijn trouwens een limited edition en worden niet meer aangevuld.