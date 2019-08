Jeugd Vreugd in Deugd Zussen in het circus

Zichen-Zussen-Bolder

Riemst - De jeugd van Koninklijke Harmonie Vreugd in Deugd Zussen is naar jaarlijkse gewoonte in juli op kamp geweest. Dit jaar was de bestemming Anthisnes.

Met een kleine 40 leden vertrok jeugd Vreugd in Deugd op vrijdag 12 juli op kamp naar Anthisnes. Het kampthema dit jaar was circus. De kampplaats werd dan ook omgetoverd tot een circusdorp. Er werd gestreden voor de kampwinst met verschillende spelletjes, een dropping en zelfs een moorddiner. Dit jaar werd het kamp afgesloten met een concert van de jeugdharmonie op vrijdag 19 juli aan de kiosk in het gezellige Durbuy!