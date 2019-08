OKRA Academie Lommel bezoekt vliegbasis Kleine-Brogel

Lommel - De tweede culturele fietstocht van deze zomer bracht de leden van OKRA Academie Lommel naar Kleine-Brogel.

Het eerste deel van het plaatsbezoek verliep spectaculair én uniek, omdat de groep per fiets over de basis mocht rijden. Tevens zagen de deelnemers verschillende starts, doorstarts en landingen van meerdere F16's en een vrachtvliegtuig C130, die het voormiddagbezoek méér dan compleet maakten. Na een heerlijke lunch in Peer-centrum bezocht OKRA het museum, verbonden aan de vliegbasis, waarin de geschiedenis uitgebreid aan bod kwam.

Nu staan er nog twee culturele fietstochten op het programma: in augustus naar Bocholt en Opitter voor een bierverkenning/-proeverij en in september ten slotte naar het Afrikamuseum in Tervuren + een gegidste fietstocht doorheen het Zoniënwoud.