Movistar bevestigt de komst van Enric Mas, Deceuninck - Quick Step ziet opnieuw belangrijke pion vertrekken

Enric Mas fietst de komende drie seizoenen voor het Spaanse Movistar. Dat heeft het Spaanse team via twitter bevestigd.

???? Our next chapter begins here: @EnricMasNicolau has signed a 3-year contract with the Movistar Team! #RodamosJuntos



???? El futuro está aquí: Enric Mas, uno de los grandes nombres españoles para vueltas por etapas, se une a Movistar Team hasta 2022 ? https://t.co/JiZ1dqJ4KE — Movistar Team (@Movistar_Team) August 8, 2019

Mas finishte vorig jaar tweede in de Ronde van Spanje en geldt als één van de grootste Spaanse rondetalenten. De 24-jarige Spanjaard kwam vanuit het opleidingsteam van Patrick Lefevere - Klein Constantia - en werd in 2017 prof bij Quick-Step. Hij zal in totaal drie jaar voor het team van Lefevere hebben gekoerst. Hij debuteerde vorige maand in de Tour maar dat was geen onverdeeld succes.

Mas moet bij Movistar het vertrek van zowel Mikel Landa (Bahrain-Merida) als Nairo Quintana (Arkea) opvangen. Het team spreekt dan ook van ‘het begin van de toekomst’. Naast Mas zal ook Soler worden uitgespeeld als klassementsrenner.

Na Viviani en Gilbert ziet Deceuninck - Quick Step met Mas een derde belangrijke pion vertrekken. De namen van de vervangers zijn nog niet geofficialiseerd maar verwacht wordt dat de Ierse spurter Sam Bennett de overstap van BORA hansgrohe naar Deceuninck - Quick Step zal maken.