Heerse Performance Club keert terug naar haar roots voor Performance Day

Heers - Op donderdag 15 augustus organiseert de Heerse Performance Club haar jaarlijkse ‘performance day’. Het evenement, dat voor het publiek gratis toegankelijk is, gaat door van 10 tot 18 uur op het gemeenteplein in hartje Heers.

Heb je er altijd al van gedroomd om wagens die zomaar in de filmreeks 'The Fast and the Furious' aantreden van dichtbij te bewonderen? Dan moet je donderdag 15 augustus zeker afzakken naar het gemeenteplein in Heers voor de zesde editie van de Heerse performance day. “Voor deze editie keren we terug naar onze roots”, zegt organisator Mathias Gos. “De voorbije twee jaren lag de focus op Amerikaanse wagens en oldtimers. Die evenementen waren zeer gesmaakt, maar altijd stak de vraag op wanneer we opnieuw met echte performance zouden komen. De nadruk ligt dit jaar op op tuning en performance, maar eigenlijk gaan we voor een compromis en stellen ons evenement open voor alles en iedereen. Twee voorwaarden: de oldtimers moeten écht wel in een goede staat zijn. Alle andere wagens moeten voldoen aan de voorgeschreven criteria.”

De organisatoren willen er een familiedag van maken. “Terwijl de ouders tussen de wagens slenteren en nadien op een van de vele terrassen genieten van een drankje, kunnen de kinderen zich onder begeleiding uitleven in een springkasteel, een zandbak en kunnen ze gegrimeerd worden”, vervolgt Mathias Gos. “En behalve de prachtige wagens zakken ook de mooiste pitspoezen af naar het gemeenteplein in Heers. Het event eindigt omstreeks 18 uur, maar de straten blijven tot middernacht afgesloten zodat iedereen in alle rust kan blijven napraten en genieten. Het is onze manier om de Heerse horeca te bedanken.”

Heerse Performance Club maakt zich op voor zo’n 300 vaak exclusieve en vooral blitse wagens. “De verste deelnemer komt uit Noord-Holland”, weet Mathias Gos. “Met zijn Amerikaanse truck legt hij, heen en terug, zo’n 1.000 km af om hier in Heers te komen genieten van de sfeer en het Belgisch bier.”