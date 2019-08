De betreurde wielrenner Bjorg Lambrecht (22) is volgens zijn ploeg Lotto-Soudal overleden aan een grote scheur van de lever die een massieve inwendige bloeding heeft veroorzaakt. “Ten gevolge daarvan heeft Bjorg een hartstilstand gekregen”, zegt teamdokter Meirhaeghe.

“Bjorg heeft de grootst mogelijke pech gehad door de manier waarop hij ten val gekomen is. Bij zo’n inwendige bloeding is een mirakel nodig, een mirakel dat Bjorg niet gegund was. De plaats en het tijdstip ...