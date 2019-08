Al drie generaties is de Boerebloos een begrip in Sint-Truiden. Carnavalsoptredens, revues, wedstrijden op Stayen, bruiloften en stadsoptochten, niets is hen te veel zo lang er maar iets te drinken valt. Zondag geven ze zelf een feestje mét drank voor hun 50ste verjaardag op de Grote Markt.