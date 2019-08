Verbaast hij ons vandaag nog maar eens? In zijn eerste jaar tussen de elite start Remco Evenepoel (19) zowaar al op het EK tijdrijden. Mét ambitie en vol vertrouwen na zijn stunt in San Sebastian. Maar ook bij hem is de dood van Bjorg Lambrecht ingeslagen als een bom. “Net zoals bij Stef Loos. Als ik win, zal het voor hen zijn.”