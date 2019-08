Ian Van Reeth topfavoriet op Vlaams kampioenschap blootvoetski in Lommel

Zaterdag wordt bij Barefoot Beach in Lommel het Vlaams kampioenschap blootvoetski afgewerkt. Ian Van Reeth start in eigen stad als topfavoriet. “Ian is de grootste promotor van onze sport”, zegt Romain Gilot van Waterski Vlaanderen.