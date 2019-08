Meestal doen ze het omgekeerd: eerst een bedrijfje oprichten in Limburg, na succes de grote oversteek naar de VS. Truienaar Wim Sweldens (51) begon zijn technologiebedrijf in New York, intussen verovert hij ook de Corda Campus in Hasselt. Om tussendoor nog even vriendelijk neen te zeggen op een professorschap in Princeton.