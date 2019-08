Officieel is het wachten op een bod van Ajax - Donny van de Beek is nog niet weg naar Real Madrid - maar bij Club Brugge worden alle voorbereidingen getroffen om de strijd om Hans Vanaken aan te gaan. Club heeft vijf belangrijke redenen om de 26-jarige Lommelaar in West-Vlaanderen te houden. De spelmaker kan er sowieso wel bij varen, want in het slechtste geval wacht een opgewaardeerd contract.