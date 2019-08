Zijn onze tuinen gered? Buxusmot slachtoffer van eigen succes

De voorbije jaren leken de buxusbollen- en haagjes ten dode opgeschreven door een invasie van de hardnekkige buxusmot, maar daar lijkt nu verandering in te komen. “De populatie is duidelijk gedaald”, zegt tuinexpert Marc Verachtert.

Het voorbije jaar bleek de verkoop van de buxus te kelderen. “Met tachtig procent”, zei een Limburgse plantenverkoper in april nog aan onze krant. Logisch ook, mensen waren het beu dat hun tuin werd kaalgevreten door die vervelende buxusmot. Drie, vier keer sproeien per jaar met bestrijdingsmiddelen is duur, nieuwe buxussen aankopen nog duurder. Dus werden aangetaste struiken vervangen door alternatieven die wél immuun zijn voor de rupsen. De buxusbol, een klassieker in de Vlaamse tuin, leek ten dode opgeschreven.

Tot nu. “Er zitten duidelijk veel minder mannelijke buxusmotten in de vallen die geplaatst worden”, zegt tuinexpert Marc Verachtert. “En als er minder mannetjes zijn, zijn er ook minder bevruchte motten en dus minder rupsen. Dat zorgt voor veel minder schade in de tuin.” In Nederland zien ze dezelfde trend. De buxusmot stond er vorig jaar nog op plaats zeven in de vlindertelling, dit jaar haalt die niet eens de top 25.

Nieuw hapje

Hoe dat komt? Er zijn verschillende redenen. Eerst en vooral heeft de tuinliefhebber bijgeleerd en kan die beter omgaan met de buxus en de plant dus ook langer in leven houden. “Ze behandelen hun planten niet meer zoals ze vroeger deden”, zegt Verachtert. Een belangrijk verschil daarin is het snoeimoment. “Wie de plant pas later op het jaar snoeit, tegen de winter aan, kan er zeker van zijn dat die minder last heeft van de buxusmot. De diertjes gaan namelijk op zoek naar de langere en sappigste bladeren. In het voorjaar en tijdens de zomer groeien die natuurlijk bovenaan de plant, daar waar vogels de rupsen kunnen zien zitten. Als de plant geschoren is, kunnen andere dieren niet aan de rupsen. Dan zitten ze toe goed verstopt in de dichte structuur van de plant.”

Door zijn alomtegenwoordigheid is de buxusmot niet enkel in het vizier gekomen van de tuinliefhebber, maar ook in dat van andere dieren. “Koolmezen, kauwen en zelfs spitsmuizen zijn de voorbije jaren gewend geraakt aan de buxusmot en hebben geleerd om de rups als hapje te zien. Ze gaan er dus ook naar op zoek.”

Ook het groeiende bewustzijn rond het gebruik van ecologische bestrijdingsmiddelen, in plaats van schadelijke verdelgers, draagt wellicht bij tot minder buxusmotten. Eerder werd een hoog aantal dode meesjes gelinkt aan het gebruik van schadelijke insecticiden of pesticiden. “Maar als de vogeltjes geen vergiftigde insecten eten, zoals de rups, zullen ze daar ook niet aan kunnen sterven. En hoe meer vogels er overblijven, hoe meer rupsen er nu gegeten worden.”