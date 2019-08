Tractor raakt elektriciteitspalen: twintig gezinnen uren zonder stroom

Riemst -

Een landbouwer raakte gisteravond met zijn tractor een elektriciteitspaal in de Groenstraat in Zichen-Zussen-Bolder. De paal knapte toen de boer achteruit zijn terrein verliet. Bij het vallen trokken de kabels ook een tweede paal naar beneden. De zware leidingen bungelden over het wegdek. In een twintigtal woningen sloeg meteen alle elektriciteit af. Infrax werkte hard om tegen middernacht de nodige herstellingen uit te voeren.