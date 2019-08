Canadese tienerjongens verdacht van drie moorden dood teruggevonden

De twee Canadese tieners die verdacht werden van drie moorden, zijn dood teruggevonden. Dat meldt de Canadese politie, die al wekenlang een grootschalige zoekactie naar het duo hield.

“De zoektocht is over”, klinkt het opgelucht in een bericht van de politie van Manitoba, de centraal-Canadese provincie waar Bryer Schmegelsky (18) en Kam McLeod (19) het laatst gezien werden. “Om tien uur vanochtend (plaatselijke tijd, nvdr.) vonden agenten de lichamen van twee mannen, waarvan we geloven dat het de verdachten van de moorden in British Columbia betreft, aan de oever van de Nelson-rivier.”

Schmegelsky en McLeod waren al wekenlang het doelwit van een grootschalige zoekactie. Die spitste zich sinds dinsdag intensiever toe op het gebied waar ze gevonden werden, na de vondst van een uitgebrand voertuig dat aan het tweetal leek toe te behoren. Volgens commissaris Jane MacLatchy werden de lichamen van de twee teruggevonden “in een dichte struik” zo’n acht kilometer van waar hun wagen werd teruggevonden.

Een autopsie moet nog absolute zekerheid brengen over de identiteit en de doodsoorzaak van de twee, maar de politie heeft er naar eigen zeggen “het volste vertrouwen” in dat het gaat om de stoffelijke resten van de twee vrienden die verdacht werden van de moorden op de Australische Lucas Fowler (23), zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), en de 64-jarige Canadees Leonard Dyck.

