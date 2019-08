Tiener krijgt levenslange celstraf voor moord op zus bij ruzie over wifi-paswoord

Een Amerikaanse tiener heeft een levenslange celstraf gekregen voor de moord op zijn zus. De toen 16 jaar oude jongen was boos op zijn 19-jarige zus omdat ze het wifi-paswoord niet wilde geven.

Kevon Watkins paste in februari 2018 het wifi-paswoord in zijn ouderlijke woning in de staat Georgia aan, omdat de internetverbinding die ook door zijn familieleden werd gebruikt te traag was voor zijn Xbox-spelletje. Toen zijn moeder die spelconsole uit zijn slaapkamer wilde halen, kwam zijn 19-jarige zus Alexus tussen omdat ze vreesde dat haar broer gewelddadig zou worden.

De jongen nam zijn zus daarop in een houdgreep, en liet gedurende minstens tien minuten niet los. Toen de door de moeder gewaarschuwde politie nog eens tien minuten later ter plaatse was, had Watkins zijn zus nog steeds vast. Het meisje werd daarop naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed dezelfde dag nog aan de gevolgen van de verstikking.

Watkins werd vandaag schuldig bevonden aan de moord op zijn zus, en tot levenslang veroordeeld.