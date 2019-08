Bekende pornoactrice bekent dat ze huurmoordenaar inschakelde om ex-man te vermoorden

De bekende Amerikaanse pornoactrice Katrina Danforth, beter bekend als Lynn Pleasant, heeft bekend dat ze een huurmoordenaar heeft ingeschakeld om haar ex-man te vermoorden. Ze riskeert een jarenlange gevangenisstraf.

De 31-jarige Danforth nam in november 2018 contact op met een huurmoordenaar, die ze een voorschot van 2.500 dollar betaalde voor de moord op de vader van één van haar kinderen. Ze gaf daarbij ook specifiek de opdracht dat het levenloze lichaam van de man na afloop gevonden moest worden, en dat het voor haar “niet uitmaakte” of andere mensen in het huis van de man ook vermoord werden, zolang haar eigen kind maar ongedeerd bleef.

Jammer genoeg voor Danforth bleek de huurmoordenaar echter een undercover politieagent. Er restten de vrouw woensdag dan ook weinig andere opties dan schuldig pleiten. Ze riskeert nu een gevangenisstraf van tien jaar, al pleit haar blanco strafblad volgens de openbare aanklager in haar voordeel.