Man steelt 104 paar schoenen uit Truiense winkel: “Jaar voor niets gewerkt”

Een 58-jarige Serviër staat terecht voor twee zware inbraken in Sint-Truiden. Bij Jodi Schoenen werden liefst 104 paar schoenen en 108 handtassen gestolen, goed voor 22.000 euro. “Toen had ik nog geen diefstalverzekering”, snikte de uitbaatster gisteren in de Hasseltse rechtbank.

De daders sloegen in de nacht van 21 op 22 oktober eerst toe bij een winkel in verzorgingsproducten. Hun buit bedroeg daar liefst 13.000 euro. Twee weken later was Jodi Schoenen aan de beurt. Inbrekers ...