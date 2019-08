Eden Hazard geeft critici lik op stuk met heerlijke eerste goal voor Real Madrid

Eden Hazard heeft zijn critici lik op stuk gegeven met een heerlijk eerste doelpunt voor Real Madrid. In een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg ontbond de Rode Duivel helemaal zijn… euh, duivels. Even voorbij het kwartier werd hij gepast diep gestuurd door Karim Benzema. Hazard sneed naar binnen en krulde de bal knap in de verste hoek. Meteen ook het winnende doelpunt, want de score bleef op 0-1 voor Real.

Het zal de Belg deugd doen: na enkele mindere oefenwedstrijden werd Hazard al onder vuur genomen door de gespecialiseerde Spaanse pers. Zij hadden gezien dat de Belgische aanvaller met een klein buikje teruggekomen was uit vakantie. Niet dat Hazard zich daar wat van aan trok. Tegen de Oostenrijkers bewees hij tien dagen voor de start van de Spaanse competitie alvast dat hij weer in vorm begint te raken.

Er was overigens ook goed nieuws van die andere Real-Belg, Thibaut Courtois. De Limburger startte voor het eerst nadat hij een lichte enkelblessure opliep in de basis bij de Koninklijke, hield zijn netten schoon én speelde door snel uit te werpen ook een rol in het doelpunt van Hazard.

Foto: EPA-EFE

