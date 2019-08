Vreemde hobby: zet eens een spin op je gezicht

Tarni Roebuck is een lerares van 27 uit Queensland in Australië. De vrouw houdt er een bijzondere hobby op na: ze zet allerlei insecten op haar gezicht. Zo kruipen er spinnen, grote sprinkhanen of kikkers over haar gezicht. Tarni vindt de dieren in en rond haar tuin: “Dieren fascineren mij en zo kan ik ze van dichtbij bestuderen. Als kind was ik bang van spinnen, nu niet meer.” Toch is ze voorzichtig met welke spinnen ze vastneemt en welke niet. Een jachtkrabspin -zowat de grootste ter wereld- zal ze niet snel vastnemen.