AA Gent zal in loden hitte moeten spelen in Cyprus: “Hulp van inspanningsfysioloog voor wedstrijd”

AA Gent vertoeft momenteel in Cyprus waar het donderdag (om 17u30 Belgische tijd) haar heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League, tegen AEK Larnaca, afwerkt. De Buffalo’s zullen er in een loden hitte van zo’n 34 graden moeten spelen.

Gent-coach Jess Thorup erkende woensdag op de persconferentie een dag voor de wedstrijd dat de hitte een rol zal spelen. “De warmte kan morgen de X-factor worden”, aldus de Deen. “We hebben al enkele wedstrijden gespeeld in temperaturen boven de dertig graden, maar dit is nog een ander soort hitte. Met de hulp van inspaningsfysioloog Jan Bourgois zijn we voorbereid voor een wedstrijd in deze hitte.”

Thorup gaf ook nog mee dat Larnaca niet te onderschatten valt. “Ze toonden zich erg sterk in de vorige ronde, we moeten dus waakzaam zijn op defensief vlak.”

Ook voor Brecht Dejaegere was de temperatuur een niet te onderschatten factor. “Ik heb heel wat Europese wedstrijden meegemaakt, maar deze warmte is wel iets nieuws. Ze zullen moeten uitgaan van onze eigen sterkte en tonen dat we om kunnen met die hitte.”

Volgende week donderdag volgt de terugwedstrijd in de Ghelamco Arena. Indien de Buffalo’s zich plaatsen voor de vierde, en laatste, voorronde wacht daarin een confrontatie met de winnaar van het dubbele duel tussen het Kroatische NK Rijeka en het Schotse Aberdeen. Gent haalde het eerder in de tweede voorronde al bij al vlot van het Roemeense Viitorul Constanta.