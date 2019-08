Een pijnlijke blunder: dopingtest wijst uit dat basketballer ‘zwanger’ is

Ophef in de basketbalwereld. Met dank aan de ‘zwangere’ Donell Cooper.

De Amerikaanse point guard speelde tussen 2010 en 2013 voor het universiteitsteam van Ohio, maar werd niet gekozen in de NBA Draft. Cooper trok dan maar naar Europa om zijn basketbalcarrière uit te bouwen. Hij speelde in Griekenland en Frankrijk, maar verliet vorig jaar Monaco omwille van “familiale redenen. Daarnaast wilde hij zich laten neutraliseren tot Bosniër.

Daarvoor moest Cooper een dopingtest afleggen en daar liep het mis. De Amerikaan had blijkbaar schrik dat hij niet zou slagen en gebruikte de urine van zijn vriendin. Daarin werden hoge concentraties van het hormoon hCG aangetroffen, dat wijst op een zwangerschap. Coopers vriendin wist niet dat ze in verwachting was...

Het leverde de point guard een schorsing van twee jaar op, van juni 2018 tot juni 2020.