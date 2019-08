Megan uit ‘Temptation island’ vindt de liefde bij 19 jaar oudere stripclubeigenaar

Voor Kevin was Megan Desaever ‘koekerond’ oftewel te dom. Toch was Megan slim genoeg om vrijwel onmiddellijk het bed te delen met een van de begeerlijke vrijgezellen op het eiland en Kevin daarmee voorgoed de deur te wijzen.

Megan viel enkele kilo’s af, kwam er ook weer enkele bij ter hoogte van de borststreek en herwon haar zelfvertrouwen. De Oostendse pronkt nu met een nieuw lief, dat schrijft Dag Allemaal waar de moeder van Megan het nieuws bevestigt.

Maxence Vanderwilt (39), stripclubeigenaar van beroep, is zo’n 20 jaar ouder dan Megan. Maar dat deert de moeder van Megan alleszins niet. “Eigenlijk ben ik blij dat Megan voor hem gevallen is. Liever een oudere man dan weer zo’n gast van begin de twintig die zich elk weekend lazarus drinkt”, klinkt het. Dat Megan in zijn clubs zou optreden, ontkent de moeder.