Knalpot van moto zorgt voor blinde paniek op Times Square na angst om aanslag

Op Times Square in de Amerikaanse stad New York brak dinsdagavond paniek uit toen mensen luide knallen hoorden. Mensen vreesden voor hun leven toen ze dachten getuige te zijn van een aanslag. Uiteindelijk bleken de knallen van ergens anders afkomstig: de knalpot van een moto. Niets aan de hand dus, maar met de schietpartijen van El Paso en Dayton nog in het achterhoofd, zijn mensen wellicht ontvankelijker voor dergelijke reflexen. Op de beelden is te zien hoe snel een massa zich in beweging kan zetten na een collectief moment van paniek.