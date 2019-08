Bouworde annuleert alle bouwkampen naar Marokko na bedreigingen van extremist

“Op advies van Buitenlands Zaken schort de Bouworde alle vrijwilligerswerk in Marokko op”, dat laat Karen Heylighen, woordvoerster van de vzw weten. Van de 35 jongeren die nu in Marokko zijn, hebben er uiteindelijk drie, in samenspraak met hun ouders, beslist om vervroegd terug te keren na de heisa over een Facebookpost waarin de jongeren bedreigd werden met de dood.