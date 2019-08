Monica Lewinsky gaat meewerken aan tv-serie over haar affaire met Bill Clinton

Monica Lewinsky gaat meewerken aan een Amerikaanse televisieserie over haar affaire met Bill Clinton. ‘Impeachment’ zal het verhaal vertellen van de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president na diens affaire met Lewinsky.

Het gaat om een nieuw seizoen van de reeks ‘American Crime Story’, dat in eerdere seizoenen het verhaal van O. J. Simpson en de moord op Gianni Versace bracht. Ze gaat in september 2020 in première op de betaaltelevisiezender FX.

Deze Beanie Feldstein zal de rol van Lewinsky vertolken. Foto: AFP

Aan het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair zei Lewinsky (46) dat ze aanvankelijk aarzelde om aan de productie van Ryan Murphy mee te werken, maar dat ze gelegenheid wou aangrijpen om haar versie van het verhaal te vertellen. Lewinsky wordt producer van het nieuwe seizoen.

De voorzitter van FX, John Landgraf, verdedigde de beslissing om de reeks kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen uit te zenden. “Ik denk niet dat ‘American Crime Story’ beslissend zal zijn voor de volgende presidentsverkiezing”, zei hij aan journalisten in Los Angeles. De tv-zender zal geen input van Bill en Hillary Clinton vragen.