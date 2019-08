Tegen eind dit jaar eerste nummerplaten die beginnen met 2

Het einde van de reeks van nummerplaten die beginnen met het cijfer 1 is stilaan in zicht. Vermoedelijk tegen eind dit jaar zal worden gestart met nummerplaten die een 2 voorop hebben staan. Dat werd vernomen bij de federale overheidsdienst Mobiliteit.

Sinds midden november 2010 reikt de bevoegde dienst (DIV) nummerplaten uit volgens het stramien 1-ABC-123, een Europees model. Maar het einde van het alfabet komt stilaan in zicht. “We zitten momenteel aan 1-WPZ-xxx”, aldus Sven Heyndrickx, de woordvoerder van de FOD Mobiliteit. “De 2-reeks zal waarschijnlijk eind dit jaar opgestart worden.”

Iedereen die een nieuwe auto of een tweedehandsauto in het verkeer brengt, krijgt een nummerplaat naar Europees model. Op die manier verdwijnen de oude nummerplaten (met meestal zes tekens) beetje bij beetje uit het straatbeeld. Maar van de ruim 8,18 miljoen actieve nummerplaten die momenteel in omloop zijn, zijn er nog altijd ruim 1,3 miljoen oude platen, zo blijkt nog uit gegevens van de FOD Mobiliteit.